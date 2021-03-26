Малыш провел в отделении реанимации 5 дней

По сообщению регионального Министерства здоровья, врачи подмосковных Химок успели вовремя оказать помощь и спасли жизнь мальчику, который выпил растворитель.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", пострадавшего привезла в Химкинскую больницу скорая помощь. По пути в медицинское учреждение фельдшеры уже начали оказывать первую помощь ребенку – они промыли ему желудок. Тем не менее, он все равно попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как рассказывает Дмитрий Новиков, заведующий отделением детской инфекционной реанимации, первым делом в срочном порядке нужно было остановить интоксикацию. Всего в реанимации ребенок провел 5 дней. Затем малыш был переведен в отделение педиатрии, а вскоре выписали домой.

Минздрав снова предупредил, что опасные предметы нужно хранить в недоступных для детей местах.

Напомним, недавно в Балашихе двухлетний мальчик проглотил 20 магнитов. Врачам удалось спасти малыша.