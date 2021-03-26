В Москве полицейский автомобиль сбил насмерть пешехода

Пострадавший скончался на месте

В Москве на Кутузовском проспекте патрульная машина сбила человека. Пешеход получил тяжелейшие травмы и скончался на месте.

Как сообщает телеканал "Рен ТВ", мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Известно, что сбивший его автомобиль принадлежит полиции по охране дипломатических представительств.

Как передают в ГУ МВД России по Москве, водитель трансаорта предпринял все возможные меры для предотвращения столкновения, но, к сожалению, избежать наезда на пешехода не удалось. 

На данный момент на месте работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно еще об одном происшествии на дорогах Москвы – водитель сбил двух женщин и скрылся с места преступления. 


Анна АГАБАБОВА

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