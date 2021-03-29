Причины происшествия пока не известны

56-летний чешский миллиардер Петр Келлнер погиб при крушении вертолета в горах Аляски. Ему было 56 лет.

Авиатранспорт упал в районе ледника "Кник". Вместе с бывшим владельцем "Эльдорадо" погибли еще 4 человека, один выживший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание "Alaskasnewssource".

Как передает сайт телеканала "360", упавший вертолет принадлежал компании Soloy Helicopters из Василлы. Предположительно, группа совершала полеты на вертолете в этом районе. Причины катастрофы выясняются.

Журнал Forbes оценивал состояние чешского бизнесмена Петра Келлнера в 17,9 миллиарда долларов. Миллиардер активно занимался благотворительной деятельностью в разных сферах. Например, в России погибший финансировал программу "Синяя птица" для талантливых выпускников школ в трудной финансовой ситуации.



