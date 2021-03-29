Хорошо маскировались: в Подмосковье за убийство 16-летней давности задержаны супруги

Муж и жена, запутывая следы, меняли гражданство, имена и фамилии

Полицейским в Московской области удалось задержать супругов, подозреваемых  в убийстве, совершенном летом 2004 года. Об этом сообщили в региональном главном управлении Министерства внутренних дел.

Муж и жена с помощью сообщников напали на другую семейную пару. Убитую женщину бросили в речку. в одной из деревень. В другой так же поступили с телом ее супруга, отметили в ведомстве.

Автомобиль жертв злоумышленники перевезли в третью деревню и сожгли. После этого супруги-убийцы стали маскироваться: вначале получили документы как граждане другой страны, причем с новыми именами. фамилиями и годами рождения, а восемь лет назад. Затем снова получили российские паспорта, уточнили в ГУ МВД.

Поймать супругов, подозреваемых в убийстве, помогли исследования фото похожих на них граждан. Один из их подельников уже осужден – его приговорили к 15 годам заключения. Другого ищут, рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк, передает телеканал "360".

Ранее в Московской области двух мужчин осудили за жестокое убийство. Одного отправили за решетку на 14 лет, другого приговорили к 15 годам лишения свободы.

Полина ДОРОЖКИНА

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