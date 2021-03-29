Под Новосибирском пикирующий над головами самолет напугал рыбаков: видео

Под Новосибирском пикирующий над головами самолет напугал рыбаков: видео
Фото: pixabay.com
Обстоятельства инцидента выясняются

Необычный случай произошел под Новосибирском. Там спортивный самолет промчался буквально над головами сотен рыбаков, находящихся возле лунок на льду Обского моря.

Это было два дня назад после полудня у села Ленинское. Любители зимнего промысла ни на шутку испугались, и неспроста. 

Самолет двигался и "махал крыльями, чуть ли не касаясь льда", сообщил один из рыбаков. По словам очевидца, на льду расположились почти 300 человек.

Мужчина признался, что сам испытал страх. Самолет двигался прямо на него, передает НГС.

Видео инцидента опубликовали в Сети. На нем самолет взмывает в небо чуть не по головам людей, стоящих и сидящих на льду. Один из снимавших ролик предположил, что за штурвалом "рыбачок, наверно, какой-то".

Чуть позже воздушное судно так же низко идет на посадку. При этом одной стороной оно так наклонено, что едва не задевает крылом тех, что под ним.

Инцидентом заинтересовались в  Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Выясняются обстоятельства странного полета. Идет проверка, рассказала РИА "Новости" представитель ведомства. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость166930
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Я не лётчик, но по-моему тут было не пикирование а барражирование на низкой высоте. А за штурвалом был тупой хулиган.
Гость186187
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нет. не наш эсминец. раша запустила самолет :)))
Гость из за бугра
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А где крики восторга? Ну не американский есминец ,так тренироватся где то нужно.За то какая смена вырастет!😂
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