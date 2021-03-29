Обстоятельства инцидента выясняются

Необычный случай произошел под Новосибирском. Там спортивный самолет промчался буквально над головами сотен рыбаков, находящихся возле лунок на льду Обского моря.

Это было два дня назад после полудня у села Ленинское. Любители зимнего промысла ни на шутку испугались, и неспроста.

Самолет двигался и "махал крыльями, чуть ли не касаясь льда", сообщил один из рыбаков. По словам очевидца, на льду расположились почти 300 человек.

Мужчина признался, что сам испытал страх. Самолет двигался прямо на него, передает НГС.

Видео инцидента опубликовали в Сети. На нем самолет взмывает в небо чуть не по головам людей, стоящих и сидящих на льду. Один из снимавших ролик предположил, что за штурвалом "рыбачок, наверно, какой-то".

Чуть позже воздушное судно так же низко идет на посадку. При этом одной стороной оно так наклонено, что едва не задевает крылом тех, что под ним.

Инцидентом заинтересовались в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Выясняются обстоятельства странного полета. Идет проверка, рассказала РИА "Новости" представитель ведомства.