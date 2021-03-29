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В подмосковном Пущино полицейские нашли у 30-летнего мужчины партию амфетамина. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Как передает информационный портал "Подмосковье сегодня", Нарушителя общественного порядка остановили у гаражно-строительного кооператива №5 на улице Строителей.
Во время личного досмотра в рюкзаке мужчины было найдено 2 свертка с амфетамином весом около 80 граммов.
В отношении нарушителя уже заведено дело о незаконном хранении наркотиков. На данный момент он находится под домашним арестом.
Ранее стало известно про еще один случай задержания с наркотиками в Подмосковье – в Электроуглях у дилера изъяли полкило метилэфедрона.
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