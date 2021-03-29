Спасатели пришли на помощь двум дубненским рыбакам

Пострадавших передали медикам

В субботу утром два рыбака в Дубненском городском округе провалились под лед Иваньковского водохранилища, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.



Первый вызов в спасательную службу поступил в 8:10 от рыбаков, которые увидели, как 71-летний мужчина провалился под лед в 30 метрах от берега. Один из очевидцев успел кинуть веревку пострадавшему, чтобы удерживать его на поверхности до приезда работников дежурной смены. Спасатели в гидрокостюмах с помощью веревки вытащили рыбака на средство спасения и передали его медикам, отмечает сайт "Подмосковье сегодня".



Через два часа поступил второй вызов, но уже с другого берега водохранилища. Мужчина возрастом 54 лет провалился под лед в 300 метрах от суши. Благодаря рыбакам, мужчину смогли вытащить из ледяной воды. Однако, спасательной службе сразу добраться до места происшествия оказалось труднее. Дело было в большой полыньи, разделявшей водоем. Работники противопожарно-спасательной службы быстро оценив ситуацию, вызвали на помощь дежурную смену отдельного поста спасательного отряда. Подоспевший отряд спас мужчину, добравшись до него на снегоходе на расстояние, которое позволяла толщина ледяной поверхности водоема. Сотрудники передали пострадавшего врачам прибывшей скорой помощи.