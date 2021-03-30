Подробности сильного взрыва в Татарстане: сколько погибших и пострадавших

Из дома были эвакуированы почти 100 человек

В Зеленодольске решили ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после взрыва, который прогремел накануне вечером.

Он будет действовать с 30 марта до завершения работ по восстановлению разрушенного дома, пишет РИА "Новости".  

В результате ЧП обрушились семь квартир на двух этажах, сообщает "МИР24". Были эвакуированы почти 100 человек. Один человек погиб, еще семеро пострадали.

Напомним, что сообщение о взрыве в жилом доме в Татарстане поступило вечером 29 марта. Открытого горения не последовало. Предполагается, что причиной взрыва стала утечка газа. 

Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, прокуратура Татарстана занимается расследованием, пишет "Свободная пресса"

Юлия МИХАЙЛОВА

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