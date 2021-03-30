Пострадали 37 человек

Жуткой трагедией обернулась траурная церемония в Танзании. Во время прощания с умершим президентом погибли несколько десятков человек.

Скорбящие пытались прорваться, чтобы отдать дань уважения павшему президенту 21 марта. В результате давки как минимум 45 человек стали жертвами.

Вначале поступала информация о пяти погибших. Кроме того, пострадали 37 человек, им уже оказали помощь, сообщили в полиции, отмечает газета Citizen.

Президент Танзании Джон Магуфули скончался в 61 год, через пять месяцев после переизбрания на высший пост. Причиной его смерти назвали сердечную болезнь.