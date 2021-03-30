У пострадавших симптомы пищевого отравления

В Минераловодском городском округе Ставропольского края более 50 человек обратились в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие. У всех больных выявлены признаки кишечного расстройства.

В селе Марьины Колодцы в участковую больницу на данный момент обратилось 55 жителей с подобным недомоганием. Среди них – 30 детей. Заболевание у всех протекает в легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону,

Как передает информационное агентство RT, причины массового плохого самочувствия на данный момент не известны. Специалисты пытаются выяснить обстоятельства случившегося.

Не так давно стало известно о еще одном массовом отравлении. В подмосковном городе Электросталь 14 школьников обратились в больницы с жалобами на плохое самочувствие. По предварительной версии, учащиеся могли отравиться. В дело уже вмешались правоохранительные органы. В ходе проверки будет оцениваться качество работы образовательного учреждения. С поставщиком питания также свяжутся.

