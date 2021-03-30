Об этом сообщают экстренные службы

В Мытищах мужчина забаррикадировался в коттеджном поселке "Новые Вешки" и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.

Сейчас правоохранительные органы оцепили место вокруг коттеджа в Подмосковье, обстоятельства выясняются, пишет РИА "Новости".

По предварительным данным, пострадавших при стрельбе нет, сообщает телеграм-канал "РИА "Новости".

Стало известно, что на мужчину зарегистрировано 5 нарезных единиц оружия и одно травматическое. Стрелок выпустил из коттеджа дочь с ребенком, зять остается внутри, уточняет телеграм-канал LIFE SHOT.

По официальным данным, к мужчине с утра приехали сотрудники МВД и ФСБ, чтобы проверить информацию о его причастности к незаконному обороту оружия. Также была установлена личность мужчины. 61-летний Владимир Барданов находился в федеральном розыске по делу о краже, сообщает РЕН ТВ.

Когда сотрудники правоохранительных органов вошли на участок, Барданов открыл огонь и бросил две гранаты. Одна из них взорвалась.

Забаррикадировавшегося уговаривали сдаться, он согласился лишь отпустить двух детей, которые находились в доме.

В итоге силовики начали штурм дома, передает телеграм-канал 112. По предварительным данным, в заложниках у стрелка из "Новых Вешек" остается еще один человек.