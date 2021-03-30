Мужчина открыл стрельбу по прохожим и сотрудникам Росгвардии в Мытищах

Мужчина открыл стрельбу по прохожим и сотрудникам Росгвардии в Мытищах
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Об этом сообщают экстренные службы

В Мытищах мужчина забаррикадировался в коттеджном поселке "Новые Вешки" и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. 

Сейчас правоохранительные органы оцепили место вокруг коттеджа в Подмосковье, обстоятельства выясняются, пишет РИА "Новости". 

По предварительным данным, пострадавших при стрельбе нет, сообщает телеграм-канал "РИА "Новости". 

Стало известно, что на мужчину зарегистрировано 5 нарезных единиц оружия и одно травматическое. Стрелок выпустил из коттеджа дочь с ребенком, зять остается внутри, уточняет телеграм-канал LIFE SHOT.

По официальным данным, к мужчине с утра приехали сотрудники МВД и ФСБ, чтобы проверить информацию о его причастности к незаконному обороту оружия. Также была установлена личность мужчины. 61-летний Владимир Барданов находился в федеральном розыске по делу о краже, сообщает РЕН ТВ. 

Когда сотрудники правоохранительных органов вошли на участок, Барданов открыл огонь и бросил две гранаты. Одна из них взорвалась. 

Забаррикадировавшегося  уговаривали сдаться, он согласился лишь отпустить двух детей, которые находились в доме.

В итоге силовики начали штурм дома, передает телеграм-канал 112. По предварительным данным, в заложниках у стрелка из "Новых Вешек" остается еще один человек. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Шаман
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Всего лишь Подозреваемого уже назвали злоумышленником. А ведь законно владеет 5-ю нарезными.
А вообще отношение к власовцам (гопоте с власовским флажком на плече) у народа все более отрицательное, если раньше просто переводили детей на другую сторону дороги, то теперь постреливают.
Очевидно что хозяина дома при штурме постараются убить, чтоб в суде была только одна точка зрения и никаких видосов штурма.
Гость182347
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Наверное Бандеровец хочет Москву захватить)))
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