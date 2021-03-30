Слышны взрывы и стрельба: силовики начали задержание стрелка в Мытищах

Сотрудники Росгвардии берут дом штурмом

В Подмосковье начали операцию по задержанию мужчины, который открыл стрельбу по прохожим и сотрудникам Росгвардии. 

Сперва появились данные, что стрелка задержали. Об этом сообщал телеграм-канал "РИА "Новости". Однако информация не подтвердилась. 

После того, как силовики начали штурм, на месте стали слышны взрывы и выстрелы, над домом повис черный дым. Операция пока продолжается.

Напомним, что сегодня, 30 марта, мужчина забаррикадировался в коттеджном поселке Новые Вешки и открыл стрельбу по силовикам.  61-летний житель поселка  находился в федеральном розыске по делу о краже. 

Его также подозревают в незаконном обороте оружия. Пока пострадавших при стрельбе нет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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