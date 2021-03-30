Сотрудники Росгвардии берут дом штурмом

В Подмосковье начали операцию по задержанию мужчины, который открыл стрельбу по прохожим и сотрудникам Росгвардии.

Сперва появились данные, что стрелка задержали. Об этом сообщал телеграм-канал "РИА "Новости". Однако информация не подтвердилась.

После того, как силовики начали штурм, на месте стали слышны взрывы и выстрелы, над домом повис черный дым. Операция пока продолжается.

Напомним, что сегодня, 30 марта, мужчина забаррикадировался в коттеджном поселке Новые Вешки и открыл стрельбу по силовикам. 61-летний житель поселка находился в федеральном розыске по делу о краже.

Его также подозревают в незаконном обороте оружия. Пока пострадавших при стрельбе нет.