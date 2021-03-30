12-тонный автомобиль уже находится на месте спецоперации

Специальный броневик "Патруль" класса MRAP выдвинулся на операцию по штурму дома стрелка, который заперся в частном строении в подмосковных Мытищах. Речь идет об автомобиле с противоминной защитой весом в 12,7 тонны.

Как отмечает телеграм-канал "Московские новости", подобная техника используется силовиками во время контртеррористических операций на территории Северного Кавказа.

На опубликованных кадрах можно заметить, как мимо собравшихся журналистов проезжает черный броневик, принадлежащий спецназу "Гром".

Известно, что огонь по правоохранительным органам ведет 61-летний Владимир Барданов. На место происшествия выехала его дочь Анастасия. Известно, что женщина работает школьным учителем в Долгопрудном, передает Mash.

Бывший зять стрелка, Александр, утверждает, что ни разу не слышал о том, что его родственник умеет обращаться с огнестрельным оружием. В его доме в Мытищах, как заявляет мужчина, жили крокодилы, обезьяны, птицы, а также рогатый скот. Сам Барданов же, со слов бывшего зятя, является порядочным человеком.

По информации телеграм-канала Life Shot, на территории коттеджа Барданова действительно проживают животные в вольерах, включая медведя. Однако, как утверждает "112", имеется информация о том, что на территории участка стрелка живут также тигр, рысь, обезьяны и еноты.

Сам мужчина при этом готовился к концу света: еще до появления наряда полиции Владимир основательно закупился едой. Известно, что у стрелка имеются долги: как отмечает РИА "Новости", пенсионер задолжал более 148 тыс. рублей, о чем свидетельствует информация в базе данных ФССП.

Подробная информация о мытищинском стрелке – в нашем материале.