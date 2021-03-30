В Ленобласти на судостроительном заводе перевернулось судно - СМИ

В Ленобласти на судостроительном заводе перевернулось судно - СМИ
Фото: Vympel Shipyard/ facebook.com/ www.globallookpress.com
Причины ЧП пока неизвестны

На судостроительном заводе "Пелла" в Отрадном перевернулось судно. Об этом сообщают СМИ.

Причины случившегося пока неизвестны. Официально данные о ЧП не подтверждены, информация появилась в соцсетях. Фото очевидцев опубликовал телеграм-канал 112. Пользователи сообщают, что могут быть жертвы, передает РЕН ТВ.

Сейчас на месте работают экстренные службы – прибыли сотрудники МЧС и скорая.

Позже появилась информация о двух пострадавших. Как пишет телеграм-канал, люди оказались заблокированы внутри.

Портал 47news сообщает, что представители завода подтвердили журналистам произошедшее. Как отмечают СМИ, на корабле были рабочие. Пока неизвестно, ремонтировали ли его либо проводились испытания. В местной администрации уточняют данные о пострадавших.

Телеграм-канал Mash на Мойке выяснил, что на борт завалился рыболовный траулер "Скорпион". Судя по видео, которое публикует канал, на судне довольно много людей. Все они ждут спасения.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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