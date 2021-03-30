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На судостроительном заводе "Пелла" в Отрадном перевернулось судно. Об этом сообщают СМИ.
Причины случившегося пока неизвестны. Официально данные о ЧП не подтверждены, информация появилась в соцсетях. Фото очевидцев опубликовал телеграм-канал 112. Пользователи сообщают, что могут быть жертвы, передает РЕН ТВ.
Сейчас на месте работают экстренные службы – прибыли сотрудники МЧС и скорая.
Позже появилась информация о двух пострадавших. Как пишет телеграм-канал, люди оказались заблокированы внутри.
Портал 47news сообщает, что представители завода подтвердили журналистам произошедшее. Как отмечают СМИ, на корабле были рабочие. Пока неизвестно, ремонтировали ли его либо проводились испытания. В местной администрации уточняют данные о пострадавших.
Телеграм-канал Mash на Мойке выяснил, что на борт завалился рыболовный траулер "Скорпион". Судя по видео, которое публикует канал, на судне довольно много людей. Все они ждут спасения.
Об этом сообщают экстренные службы
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