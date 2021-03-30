Молодой человек получил травмы не совместимые с жизнью

В Люберцах внезапно включившийся эскалатор привел к смерти 21-летнего сотрудника торгового центра. Гибелью молодого человека заинтересовались следственные органы.

Как сообщили в региональном ГСУ СКР, инцидент случился в понедельник, 29 марта, когда сотрудник выполнял технические работы по обслуживанию эскалатора в ТЦ. По предварительным данным, рабочий полностью не обесточил линию, в результате чего подъемная лестница в какой-то момент неожиданно включилась.

Молодой человек получил травмы головы, от которых скончался на месте трагедии, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас по данному ЧП проходит доследственная проверка, проводятся опросы. Следователи намерены назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в понедельник из-за взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан) обрушились семь квартир на двух этажах. Один человек погиб на месте, шестеро пострадали. Во вторник в больнице умерла одна из пострадавших женщин.

