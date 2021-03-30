Под Солнечногорском обнаружили тело 16-летнего подростка

Возбуждено уголовное дело об убийстве

Правоохранительные органы обнаружили на территории деревни Брехово под Солнечногорском тело 16-летнего юноши. Правоохранители установили, что погибший являлся столичным студентом.

В настоящее время на месте происшествия работают следственные органы. Устанавливаются обстоятельства инцидента, передает ГСУ СК по региону.

Как уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", тело юноши было обнаружено на пустыре.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим в Мытищах

Об этом сообщают экстренные службы

"Давить, сдерживать и вступать в бой": Боррель отреагировал на слова Лаврова

Политик назвал заявление российского министра "безосновательным"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей