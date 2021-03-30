Возбуждено уголовное дело об убийстве

Правоохранительные органы обнаружили на территории деревни Брехово под Солнечногорском тело 16-летнего юноши. Правоохранители установили, что погибший являлся столичным студентом.

В настоящее время на месте происшествия работают следственные органы. Устанавливаются обстоятельства инцидента, передает ГСУ СК по региону.

Как уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", тело юноши было обнаружено на пустыре.