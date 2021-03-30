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Правоохранительные органы обнаружили на территории деревни Брехово под Солнечногорском тело 16-летнего юноши. Правоохранители установили, что погибший являлся столичным студентом.
В настоящее время на месте происшествия работают следственные органы. Устанавливаются обстоятельства инцидента, передает ГСУ СК по региону.
Как уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", тело юноши было обнаружено на пустыре.
Об этом сообщают экстренные службы
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