Нарушителя передали полиции

Сотрудники Росгвардии задержали в подмосковной Балашихе похитителя дорогостоящего спиртного. Мужчина вынес из магазина несколько бутылок с алкоголем, однако затем его поймали правоохранители.

Как отмечает ГУ Росгвардии по региону, инцидент произошел в микрорайоне Железнодорожный. Сумма ущерба составила примерно 27 тыс. рублей.

Нарушителя передали полиции, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".