В Балашихе задержали похитителя дорогого алкоголя

Нарушителя передали полиции

Сотрудники Росгвардии задержали в подмосковной Балашихе похитителя дорогостоящего спиртного. Мужчина вынес из магазина несколько бутылок с алкоголем, однако затем его поймали правоохранители.

Как отмечает ГУ Росгвардии по региону, инцидент произошел в микрорайоне Железнодорожный. Сумма ущерба составила примерно 27 тыс. рублей.

Нарушителя передали полиции, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим в Мытищах

Об этом сообщают экстренные службы

"Давить, сдерживать и вступать в бой": Боррель отреагировал на слова Лаврова

Политик назвал заявление российского министра "безосновательным"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей