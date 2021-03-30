Курс рубля
- Аналитик спрогнозировал курс доллара в апреле
- Россиянам посоветовали продавать доллары и евро
- Курс евро побил отметку в 90 рублей
750 новости
Сотрудники Росгвардии задержали в подмосковной Балашихе похитителя дорогостоящего спиртного. Мужчина вынес из магазина несколько бутылок с алкоголем, однако затем его поймали правоохранители.
Как отмечает ГУ Росгвардии по региону, инцидент произошел в микрорайоне Железнодорожный. Сумма ущерба составила примерно 27 тыс. рублей.
Нарушителя передали полиции, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Об этом сообщают экстренные службы
Политик назвал заявление российского министра "безосновательным"