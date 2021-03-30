Найдено тело мужчины

Водолазы обнаружили тело мужчины в корабле, который накануне перевернулся на судостроительном заводе в Отрадном.

Как отмечает РИА "Новости", информация о жертве поступила от Следственного комитета.

Напомним, о ЧП с судном стало известно сегодня, 30 марта. Ранее сообщалось лишь о двух пострадавших в результате опрокидывания корабля.