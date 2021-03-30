Курс рубля
- Аналитик спрогнозировал курс доллара в апреле
- Россиянам посоветовали продавать доллары и евро
- Курс евро побил отметку в 90 рублей
750 новости
Водолазы обнаружили тело мужчины в корабле, который накануне перевернулся на судостроительном заводе в Отрадном.
Как отмечает РИА "Новости", информация о жертве поступила от Следственного комитета.
Напомним, о ЧП с судном стало известно сегодня, 30 марта. Ранее сообщалось лишь о двух пострадавших в результате опрокидывания корабля.
Об этом сообщают экстренные службы
Застоявшиеся корабли радостно приветствуют разблокировку важной морской артерии