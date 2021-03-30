К счастью, обошлось без жертв

Сегодня, 30 марта, в 34-этажном доме, который находится в элитном жилом комплексе "Аэробус", вспыхнул пожар. Жильцов пришлось эвакуировать.

Инцидент произошел по адресу Кочновский проезд, дом четыре, корпус два.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве, огонь объял фасад дома. Возгорание происходило с 27 по 31 этажи.

Отмечается, что пожару присвоили повышенный уровень сложности. Для ликвидации возгорания был создан специальный штаб, передает АГН "Москва".

Было принято вывести жильцов дома на улицу. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Позже стало известно о том, что в районе девяти часов вечера пожар полностью потушили, пишет тот же источник.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 20:23 пожар был локализован и 20:57 полностью ликвидирован", – говорится в публикации.

Возгорание происходило на площади 70 квадратных метров.

Кстати, удалось выяснить, что в элитном ЖК, где случился инцидент, живут многие известные представители российского шоу-бизнеса. Среди них – юморист Ефим Шифрин, певец Леонид Агутин, телеведущая Анфиса Чехова, певец Стас Пьеха, спортсмен Александр Жулин, футболист Алексей Смертин и другие знаменитости.

Примечательно, что никто из вышеперечисленных звезд не стал рассказывать о пожаре в личных соцсетях. Можно предположить, что звезды попросту не захотели раскрывать свое место жительства.