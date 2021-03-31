Злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке

В Мытищах, в поселке Вешки нашли сильно обгоревшее тело в доме, где накануне Владимир Барданов устроил стрельбу с правоохранителями. По предварительной информации, предприниматель погиб. Однако точно это подтвердит лишь ДНК-экспертиза тела. Об этом журналистам рассказал представитель экстренных служб.

30 марта житель Московской области открыл стрельбу после того, как полиция прибыла к его дому по делу о незаконном обороте оружия.

Злоумышленник забаррикадировался в доме. В течение дня раздавались выстрелы. Ближе к вечеру сотрудникам правоохранительных органов пришлось идти на штурм, во время которого один из спецназовцев получил ранение. На месте стали слышны взрывы и выстрелы, над домом повис черный дым, сообщает РИА "Новости".

В доме началось сильное возгорание, которое стало заметно около семи вечера. Предполагается, что нарушитель мог погибнуть в огне на чердаке.