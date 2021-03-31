Стрелку из Мытищ посмертно проведут психиатрическую экспертизу

Ожидаются и другие проверки по делу

Мужчине, который устроил пальбу в подмосковных Мытищах, посмертно проведут обследование на выявление психических отклонений.

Об этом заявила представитель СК России Ольга Врадий в интервью РИА "Новости".

Кроме того, эксперт сообщила о планах провести и другие экспертизы, среди которых пожарно-техническая, взрывотехническая, генетическая, баллистическая, передает RT

Также стало известно, что после того, как в доме злоумышленника устранили огонь, там был обнаружен огромный склад орудия и боевых припасов. Все предметы были отправлены на экспертизу. 

Ранее сообщалось, что в доме стрелка из Мытищ нашли обгоревшее тело. По предварительной информации, нарушитель мог погибнуть в огне на чердаке. 

Анна АГАБАБОВА

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