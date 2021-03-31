Московский таксист похитил у участников ДТП 700 тысяч рублей

Злоумышленника удалось задержать

Водитель такси похитил у жителей столицы деньги и вещи на 700 тыс. рублей. Злоумышленник обратился к пострадавшим в ДТП людям под с предложением оказать помощь, после чего завладел средствами и скрылся.

Как отмечает ГУ МВД по Москве, таксист предложил помочь молодой паре, пострадавшей в ДТП. После оформления протокола молодой человек вызвал эвакуатор и отправился на своей машине в автосервис. Девушка же села в машину к таксисту. После того, как ей потребовалось выйти из автомобиля, преступник воспользовался моментом и скрылся, передает интернет-агентство "Подмосковье Сегодня".

Недобросовестного таксиста удалось задержать. Им оказался 28-летний житель Москвы.


Егор МАЛКОВ

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