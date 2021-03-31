Молодых людей привлекут к уголовной ответственности

В Московской области задержали двух молодых людей, которые украли велосипеды.

Сообщается, что первый инцидент произошел в городе Пушкино. 35-летний местный житель обратился в полицию, заявив, что у него пропал велосипед. Спустя некоторое время похитителя поймали. Им оказался 21-летний молодой человек. К счастью, парень не успел продать средства передвижения. Против него завели уголовное дело, передает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Вторая кража произошла в Балашихе. Похититель – 24-летний житель Электростали, к моменту задержания уже успел избавиться от велосипеда. Ему грозит наказание по статье 158 УК РФ, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".