В Подмосковье задержали двух похитителей велосипедов

Молодых людей привлекут к уголовной ответственности

В Московской области задержали двух молодых людей, которые украли велосипеды.

Сообщается, что первый инцидент произошел в городе Пушкино. 35-летний местный житель обратился в полицию, заявив, что у него пропал велосипед. Спустя некоторое время похитителя поймали. Им оказался 21-летний молодой человек. К счастью, парень не успел продать средства передвижения. Против него завели уголовное дело, передает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Вторая кража произошла в Балашихе. Похититель – 24-летний житель Электростали, к моменту задержания уже успел избавиться от велосипеда. Ему грозит наказание по статье 158 УК РФ, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия перебросила войска к Украине – NYT

Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе привлекла внимание руководства США

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей