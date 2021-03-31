Винтокрылую машину не выдержал один из понтонов, который лопнул под ее тяжестью

Под Калининградом случайно во время транспортировки повторно "утопили" поднятый ранее рухнувший в Куршский залив вертолет Ка-32. На этот раз машина ушла под воду в реке Дейма. Об этом пишет местное издание "Новый Калининград" в среду, 31 марта.

Отмечается, что после того, как вертолет был выужен из залива, его закрепили на надувных понтонах. Таким образом винтокрылый транспортник планировалось доставить в поисково-спасательный отряд в Полесске.

Но в ходе буксировки по руслу Деймы один из понтонов лопнул, в результате чего борт ушел на дно. При этом оторвался хвост Ка-32, который уже доставили по назначению.

"Сегодня для поднятия вертолета к месту, где он затонул, привезли автокраны", – приводит издание слова источника в оперативных службах.

Напомним, Ка-52 МЧС России рухнул в акваторию Куршского залива вечером 25 марта. На борту вертолета находились три человека. В крушении погиб бортмеханик. Спасенные командир и второй пилот в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу.

В МЧС сообщили, что черный ящик Ка-52 уже обнаружен. Из возможных причин ЧП рассматривается ошибка экипажа и техническая неисправность машины, передает РЕН ТВ.

Накануне на судостроительном заводе "Пелла" в Отрадном под Санкт-Петербургом перевернулся рыболовный траулер "Скорпион". Во время этого происшествия погибли два человека – мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при строительных работах.

