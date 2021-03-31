Под Калининградом утопили поднятый ранее из воды вертолет

Под Калининградом утопили поднятый ранее из воды вертолет
Фото: EMERCOM of Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Винтокрылую машину не выдержал один из понтонов, который лопнул под ее тяжестью

Под Калининградом случайно во время транспортировки повторно "утопили" поднятый ранее рухнувший в Куршский залив вертолет Ка-32. На этот раз машина ушла под воду в реке Дейма. Об этом пишет местное издание "Новый Калининград" в среду, 31 марта.

Отмечается, что после того, как вертолет был выужен из залива, его закрепили на надувных понтонах. Таким образом винтокрылый транспортник планировалось доставить в поисково-спасательный отряд в Полесске.

Но в ходе буксировки по руслу Деймы один из понтонов лопнул, в результате чего борт ушел на дно. При этом оторвался хвост Ка-32, который уже доставили по назначению.

"Сегодня для поднятия вертолета к месту, где он затонул, привезли автокраны", – приводит издание слова источника в оперативных службах.

Напомним, Ка-52 МЧС России рухнул в акваторию Куршского залива вечером 25 марта. На борту вертолета находились три человека. В крушении погиб бортмеханик. Спасенные командир и второй пилот в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу.

В МЧС сообщили, что черный ящик Ка-52 уже обнаружен. Из возможных причин ЧП рассматривается ошибка экипажа и техническая неисправность машины, передает РЕН ТВ.

Накануне на судостроительном заводе "Пелла" в Отрадном под Санкт-Петербургом перевернулся рыболовный траулер "Скорпион". Во время этого происшествия погибли два человека – мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при строительных работах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

"Абалдеть!"
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Прикольно когда только что построенный рыболовный траулер, стоящий возле причала- Бац! и перевернулся, он даже никуда еще не плыл, а кувырк и сразу на дно, а ведь Питерцы офигенно хвалятся перед всеми какие они умеют строить корабли и подводные лодки! А что было бы если траулер Скорпион поплыл бы ловить рыбу в море? И сразу же буль-буль утонул вместе с экипажем, так обвинили бы в этом капитана и весь экипаж!
крым наш
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так 32 или 52 ?
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