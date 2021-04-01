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ФСБ удалось предотвратить теракт, который готовился в Тверской области.
Подсобник ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) организовал лабороторию и готовился взорвать объект топливно-энергетического комплекса, пишет РИА "Новости".
Боевик при задержании оказывал сопротивление, поэтому был ликвидирован. Сотрудники ФСБ и местные жители при операции не пострадали.
У террориста был российский паспорт. Также при обыске были обнаружены самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.
В итоге было возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
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