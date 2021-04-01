Автомобиль пресс-секретаря президента столкнулся с такси

Машина марки Genesis, зарегистрированная на ФГБУ "Транспортный комбинат "Россия" и закрепленная за Дмитрием Песковым, попала в ДТП. Это произошло днем в минувшую среду, однако известно стало только сейчас.

Инцидент случился на Волгоградском проспекте в Москве. Автомобиль пресс-секретаря президента столкнулся с такси. После аварии на связь с журналистами вышел сам Песков, чтобы прояснить ситуацию.

"Машина попала в аварию, все целы, меня в ней не было", – рассказал он РБК.

По данным источника издания из ГУ МВД по Москве, автомобиль Пескова выехал из автосервиса и двигался в сторону центра с включенным спецсигналом. Пока материалы по ДТП изучают сотрудники ГИБДД, чтобы установить материалы произошедшего.

Из-за аварии у машины повредилась ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь. За рулем, по рассказу источника, находился водитель, который недавно получил работу. Данных о других пассажирах, находящихся в этот момент в авто, нет.