Машина Пескова попала в ДТП в Москве

Машина Пескова попала в ДТП в Москве
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автомобиль пресс-секретаря президента столкнулся с такси

Машина марки Genesis, зарегистрированная на ФГБУ "Транспортный комбинат "Россия" и закрепленная за Дмитрием Песковым, попала в ДТП. Это произошло днем в минувшую среду, однако известно стало только сейчас.

Инцидент случился на Волгоградском проспекте в Москве. Автомобиль пресс-секретаря президента столкнулся с такси. После аварии на связь с журналистами вышел сам Песков, чтобы прояснить ситуацию. 

"Машина попала в аварию, все целы, меня в ней не было", – рассказал он РБК. 

По данным источника издания из ГУ МВД по Москве, автомобиль Пескова выехал из автосервиса и двигался в сторону центра с включенным спецсигналом. Пока материалы по ДТП изучают сотрудники ГИБДД, чтобы установить материалы произошедшего. 

Из-за аварии у машины повредилась ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь. За рулем, по рассказу источника, находился водитель, который недавно получил работу. Данных о других пассажирах, находящихся в этот момент в авто, нет. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость187425
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Гость185102
спецсигналы включает водитель, а не пассажир
он же и принимает решение в зависимости от дорожной обстановки
А зачем спецсигналы включает водитель, если пассажира в ней нет? За водочкой ехал или за б...ями?
Гость185102
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Alexey
А почему тогда спец сигналы были включены?
спецсигналы включает водитель, а не пассажир
он же и принимает решение в зависимости от дорожной обстановки
Alexey
Пожаловаться Ответить
А почему тогда спец сигналы были включены?
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