Женщина попала в реанимацию после массового ДТП с блогером в Москве

Аварию устроил скандально известный Эдвард Бил

Сегодня, 1 апреля, на Садовом кольце столкнулись сразу пять машин. На встречную полосу, по предварительным данным, вылетел автомобиль Audi RS 6 Avant, принадлежащий блогеру Эдварду Билу.

В результате ДТП пострадала водитель легкового авто – ее сразу же увезли в больницу. Позже появились новости о гибели 35-летней женщины, однако они не подтвердились. По данным Дептранса Москвы, пострадавшая находится в реанимации. 

Сам Эдвард Бил уверяет, что за рулем авто был не он, а его друг, которому дал временно покататься. Тем не менее, как сообщили источники в правоохранительных органах представителям СМИ, управлял транспортным средством на момент аварии блогер самостоятельно. Позже эту информацию подтвердил и менеджер знаменитости телеграм-каналу Mash. 

Сейчас центр города частично перекрыт. Почти год назад на этом же участке дороги в смертельное ДТП попал Михаил Ефремов, выехав на встречку в нетрезвом состоянии.

Роман ИГНАТОВ

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