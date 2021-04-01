Двух человек госпитализировали

В городе Ахтубинск Астраханской области произошло обрушение крыши. Инцидент случился на территории военного гарнизона.

Отмечается, что кровля обрушилась во время демонтажа металлического ангара.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона, в результате происшествия погиб один человек. Еще двое получили травмы – их отправили в больницу.

По некоторым данным, под завалами может находиться еще один пострадавший. Пока что никакой информации о судьбе четвертого рабочего нет.