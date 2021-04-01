Уроженцы Пензенской области похитили ребенка в Подмосковье

К счастью, младенец не пострадал

В Подмосковье трех человек будут судить за похищение младенца. Обвиняемые – две женщины и мужчина, являются уроженцами Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, инцидент произошел в городе Подольск. Две женщины ввели в заблуждение мать месячного ребенка, настояв на том, что малыш срочно нуждается в помощи врачей. Под этим предлогом преступницы похитили его.

Затем женщины сели в машину и уехали в Пензенскую область. Отмечается, что за рулем транспортного средства находился мужчина, который знал о намерениях спутниц.

К счастью, новорожденный не пострадал. Сейчас он находится вместе с матерью.

Что касается злоумышленников, то в скором времени им вынесут обвинительный приговор. Дело уже направили в суд, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".  

Анастасия ГОРЮНОВА

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