Два самолета столкнулись в аэропорту Сургута

В результате авиасудна получили механические повреждения

В аэропорту Сургута произошла авария – два самолета столкнулись друг с другом. Пассажирское судно ATR-72 осталось работать с включенными двигателями, в результате чего начало самопроизвольно катиться в сторону припаркованного неподалеку Як-40. 

Во время столкновения пассажиров и членов экипажа ни на одном из самолетов не было. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Сейчас следователи изучают причины произошедшего. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Анна АГАБАБОВА

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