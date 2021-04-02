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В аэропорту Сургута произошла авария – два самолета столкнулись друг с другом. Пассажирское судно ATR-72 осталось работать с включенными двигателями, в результате чего начало самопроизвольно катиться в сторону припаркованного неподалеку Як-40.
Во время столкновения пассажиров и членов экипажа ни на одном из самолетов не было. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Сейчас следователи изучают причины произошедшего. Пострадавших в ходе инцидента нет.
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