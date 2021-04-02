Жертв и пострадавших нет

Рано утром в пятницу, 2 апреля, в кардиоцентре Благовещенска вспыхнул огонь. На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытое пламя, сообщили местные спасатели.

Огонь полыхал на площади 1,6 тыс. кв. метров. Жертв и пострадавших нет.

Пока боролись с огнем, всех находившихся в помещении, эвакуировали. Это были медики и пациенты клиники, всего 120 человек, уточнили в спасательном ведомстве.

Как выяснилось, во время пожара врачи проводили срочную операцию. Экстренная помощь требовалась двум пациентам, они уже лежали на столах, когда началось возгорание.

Одного быстро доставили в другую больницу. Второму, которому требовалась операция на открытом сердце, стали проводить аортокоронарное шунтирование на месте.

Как сообщил один из хирургов, "человека надо было спасти". И медики "сделали все на высшем уровне", отметил завотделением кардиохирургии Валентин Филатов, цитирует "Пятый канал".

На месте возгорания продолжаются необходимые работы. Прокуратура Амурской области проводит расследование обстоятельств ЧП.

Пламя вспыхнуло на чердаке здания кардиоцентра. Причиной пожара могли стать нарушения в работе электропроводке, предположили в надзорном ведомстве, передает РИА "Новости".