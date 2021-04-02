Фигуранту грозит до 15 суток заключения

Виктор Мохов, недавно вышедший на свободу после 17-летнего заключения за изнасилование и удержание в заложницах двоих несовершеннолетних, может сесть на 15 суток из-за нарушений административного надзора или штраф.

Так, региональное отделение МВД обратилось в районный суд Скопина с просьбой установить административные ограничения в отношении Мохова. Суд признал его виновным в нарушении административного надзора, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Как отмечает РИА "Новости", в один из назначенных сроков Мохов не вернулся в Скопин. В правоохранительных органах же информацию не комментируют.