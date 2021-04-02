Неизвестная машина пыталась протаранить ограду комплекса

Около Капитолия США во второй раз за год случилось ЧП. Сегодня, 2 апреля неизвестный въехал в КПП. Три человека, два из которых офицеры, пострадали. Об этом сообщила местная полиция.

Как передает телеканал Fox News, Капитолий заблокирован. Сотрудникам заявили, что они не могут войти и выйти из здания, их также призвали держаться подальше от окон и дверей из-за угрозы безопасности.

По информации телеканала, на улице произошла стрельба. Одним из пострадавших оказался наехавший на КПП водитель. Подозреваемого задержали, сообщает полиция Капитолия в "Твиттер". Он и двое полицейских доставлены в больницу.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в этот момент проводила брифинг. Она заявила журналистам, что не знает о случившемся у Капитолия.

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