Трагедии удалось избежать

В городе Ногинск 62-летний мужчина решил расправиться с сыном бывшей жены. Убить его местный житель намеревался при помощи киллера.

Сообщается, что причиной преступных намерений стало желание мужчины отомстить экс-супруге за прошлые обиды, передает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Киллером мужчина назначил своего знакомого. Преступник прибегнул к шантажу, заявив, что на нем висит вымышленный долг в 700 тысяч рублей. В случае отказа злоумышленник пообещал расправиться со знакомым.

В итоге мужчина обратился в полицию. Стражи правопорядка договорились подстроить убийство, чтобы поймать преступника на живца, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Спустя некоторое время "исполнитель" встретился с заказчиком и сообщил – дело сделано. После передачи долговой расписки злоумышленника задержали и отправили за решетку.