В Подмосковье мужчина заказал убийство сына бывшей супруги

Трагедии удалось избежать

В городе Ногинск 62-летний мужчина решил расправиться с сыном бывшей жены. Убить его местный житель намеревался при помощи киллера.

Сообщается, что причиной преступных намерений стало желание мужчины отомстить экс-супруге за прошлые обиды, передает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Киллером мужчина назначил своего знакомого. Преступник прибегнул к шантажу, заявив, что на нем висит вымышленный долг в 700 тысяч рублей. В случае отказа злоумышленник пообещал расправиться со знакомым.

В итоге мужчина обратился в полицию. Стражи правопорядка договорились подстроить убийство, чтобы поймать преступника на живца, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Спустя некоторое время "исполнитель" встретился с заказчиком и сообщил – дело сделано. После передачи долговой расписки злоумышленника задержали и отправили за решетку. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Как поведет себя рубль на фоне решения ОПЕК+

К лету валюта должна немного укрепиться, считает специалист

Немцы готовы отколоться от ЕС ради прививки "Спутником V"

Германию призвали жестче отстаивать свои интересы при решении вопросов здоровья нации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей