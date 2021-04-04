Тысячи голов выбросило на сушу во время нереста

Утром, 4 апреля, на Сахалине берега засыпало сельдью. Очевидцы засняли произошедшее на видео.

Как объяснил руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын в "Инстаграме", произошедшее связано с началом нереста рыб, который они совершают вблизи юго-западного побережья. Во время хода часть стада выбросило на берег.

По его словам, события в большей степени радостное – благодаря этому можно заметить признаки восстановления популяции, которая ранее была подорвана.