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Утром, 4 апреля, на Сахалине берега засыпало сельдью. Очевидцы засняли произошедшее на видео.
Как объяснил руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын в "Инстаграме", произошедшее связано с началом нереста рыб, который они совершают вблизи юго-западного побережья. Во время хода часть стада выбросило на берег.
По его словам, события в большей степени радостное – благодаря этому можно заметить признаки восстановления популяции, которая ранее была подорвана.
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