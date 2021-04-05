В Кемерове россиянин взял в заложники бывшую возлюбленную

Молодой человек решил выяснить отношения

В одном из кемеровских торговых центров случилось ЧП. Местный житель с "розочкой" взял в заложницы бывшую девушку.

Утром в понедельник, 5 апреля, молодой человек решил выяснить отношения с экс-возлюбленной, которая работала в кафе. Он напал на нее и стал угрожать расправой.

Охранники ТЦ вызвали росгвардейцев, сообщили корреспонденту "Все42" сотрудники вневедомственной охраны. Те, кто находился поблизости, сняли видео этого момента, которое разлетелось по Сети.

Кемеровчанина уже задержали. Девушка не пострадала, ее здоровье и жизнь вне опасности, сообщает "Пятый канал".

Уже выяснилось, молодой человек был пьян. Полиция уточняет обстоятельства произошедшего. 

Полина ДОРОЖКИНА

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