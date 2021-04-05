Инцидент произошел под Новосибирском

Необычное происшествие случилось на дороге неподалеку от Новосибирска. Танк-музейный экспонат вспорол своим дулом грузовой тент.



Колонна из грузовых автомобилей осуществляла транспортировку боевых машин, которые были переведены в музейные экспонаты. Внезапно ствол одного из танков прошил тентованный кузов грузовика. Видеоролик с места событий опубликовало сообщество "АСТ-54" "ВКонтакте".

Как отмечает телеканал "360", по некоторым данным, авария случилась из-за креплений на боевой машине, которые не смогли выдержать вес танка.

К слову, недавно на Крымском мосту засняли военную технику. В соцсетях появился впечатляющий видеоролик.