Музейный танк пробил дулом фуру – видео

Инцидент произошел под Новосибирском

Необычное происшествие случилось на дороге неподалеку от Новосибирска. Танк-музейный экспонат вспорол своим дулом грузовой тент.

Колонна из грузовых автомобилей осуществляла транспортировку боевых машин, которые были переведены в музейные экспонаты. Внезапно ствол одного из танков прошил тентованный кузов грузовика. Видеоролик с места событий опубликовало сообщество "АСТ-54" "ВКонтакте".

Как отмечает телеканал "360", по некоторым данным, авария случилась из-за креплений на боевой машине, которые не смогли выдержать вес танка.

К слову, недавно на Крымском мосту засняли военную технику. В соцсетях появился впечатляющий видеоролик.

Ольга ФЕДОРОВА

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