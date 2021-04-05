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Необычное происшествие случилось
на дороге неподалеку от Новосибирска. Танк-музейный экспонат вспорол своим
дулом грузовой тент.
Колонна из грузовых автомобилей осуществляла транспортировку боевых машин, которые были переведены в музейные экспонаты. Внезапно ствол одного из танков прошил тентованный кузов грузовика. Видеоролик с места событий опубликовало сообщество "АСТ-54" "ВКонтакте".
Как отмечает телеканал "360", по некоторым данным, авария случилась из-за креплений на боевой машине, которые не смогли выдержать вес танка.
К слову, недавно на Крымском мосту засняли военную технику. В соцсетях появился впечатляющий видеоролик.
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