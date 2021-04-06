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Мария Артемова, пострадавшая в транспортном происшествии с московским блогером Эдвардом Билом, вышла из коматозного состояния. Об этом стало известно сегодня, 6 апреля.
Согласно приведенным данным, Мария поправляется. Однако, как отметил супруг Марии Константин, пока что персонал не пускает к ней посетителей, передает телеканал "360".
Как отмечает источник, в настоящее время блогер не может пользоваться интернетом и проводить на улице неограниченное количество времени. На днях ему надели на ногу электронный браслет.
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