Пострадавшая в ДТП с пранкером женщина вышла из комы

О состоянии женщины рассказал ее супруг

Мария Артемова, пострадавшая в транспортном происшествии с московским блогером Эдвардом Билом, вышла из коматозного состояния. Об этом стало известно сегодня, 6 апреля.

Согласно приведенным данным, Мария поправляется. Однако, как отметил супруг Марии Константин, пока что персонал не пускает к ней посетителей, передает телеканал "360".

Как отмечает источник, в настоящее время блогер не может пользоваться интернетом и проводить на улице неограниченное количество времени. На днях ему надели на ногу электронный браслет.

Егор МАЛКОВ

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