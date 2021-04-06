В Подмосковье женщина зарезала мужа и его любовницу

Подозреваемая написала явку с повинной

В Красногорске произошел шокирующий инцидент – 53-летняя женщина поймала своего любимого с поличным. Разъяренная ревнивица зарезала и неверного, и любовницу. 

Как сообщает "Подмосковье сегодня", уличив гражданского мужа в измене со своей подругой, на почве ревности девушка множество раз нанесла предателям удары в грудной области. 

На подозреваемую уже заведено уголовное дело, она во всем призналась. Скоро женщина будет заключена под стражу.

Ранее сообщалось о еще одном случае убийства в Подмосковье. В городе Ступино в ходе пьяной ссоры женщина зарезала собственного супруга. Мужчина скончался на месте. 

Анна АГАБАБОВА

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