Подозреваемая написала явку с повинной

В Красногорске произошел шокирующий инцидент – 53-летняя женщина поймала своего любимого с поличным. Разъяренная ревнивица зарезала и неверного, и любовницу.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", уличив гражданского мужа в измене со своей подругой, на почве ревности девушка множество раз нанесла предателям удары в грудной области.

На подозреваемую уже заведено уголовное дело, она во всем призналась. Скоро женщина будет заключена под стражу.

Ранее сообщалось о еще одном случае убийства в Подмосковье. В городе Ступино в ходе пьяной ссоры женщина зарезала собственного супруга. Мужчина скончался на месте.

