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В Красногорске произошел шокирующий инцидент – 53-летняя женщина поймала своего любимого с поличным. Разъяренная ревнивица зарезала и неверного, и любовницу.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", уличив гражданского мужа в измене со своей подругой, на почве ревности девушка множество раз нанесла предателям удары в грудной области.
На подозреваемую уже заведено уголовное дело, она во всем призналась. Скоро женщина будет заключена под стражу.
Ранее сообщалось о еще одном случае убийства в Подмосковье. В городе Ступино в ходе пьяной ссоры женщина зарезала собственного супруга. Мужчина скончался на месте.
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