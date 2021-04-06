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На американской военной базе "Форт Детрик" в штате Мэриленд произошла стрельба.
Неизвестный открыл огонь по медикам военно-морских сил США. Мужчины были ранены и сейчас находятся в критическом состоянии, сообщает ABS. Мужчина, который открыл огонь, был ликвидирован сотрудниками полиции.
Позже стало известно, что 38-летний подозреваемый был санитаром военно-морского госпиталя.
В ВМС США также подтвердили, что в Мэриленде произошла стрельба с участием моряков. В полиции данный инцидент комментировать отказались.
Сейчас на место происшествия выехали специальные агенты Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам вместе с командой кинологической службы К-9.
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