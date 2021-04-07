В Иркутске обнаружили свалку с частями людей

Части тела в промзоне привлекли внимание правоохранительных органов

В одном из микрорайонов Иркутска обнаружили незаконную свалку с отдельными частями тела. Неприятная находка оказалась в пределах промбазы. 

Местные жители обратились с жалобой в полицию. Причиной стала кровь, которая начала растекаться в лужи из контейнеров, завозящихся в медицинский "могильник" каждые два дня.

Согласно приведенным данным, свалка организована несколькими медучреждениями города, которые решили складировать здесь "медицинские отходы класса Б". К ним относятся ампутированные части тела и органы после операций.

Как отмечают "Вести-Иркутск", свалка может угрожать различными заболеваниями. Для места хранения отходов же необходимо отдельное оборудование с санитарной зоной. В местном Роспотребнадзоре же заявили, что жалоб от утилизирующей компании не поступало.

Егор МАЛКОВ

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