В Сочи мощный ветер снес самолет с посадочной полосы: видео

Авиалайнер был вынужден снова подняться в небо

В Сочи самолет скатился с посадочной полосы из-за сильного ветра. Об этом рассказали в пресс-службе городского аэропорта.

Это было накануне. Авиалайнер был вынужден снова подняться в небо. После чего он зашел на второй круг. Случившееся попало на видео, котрое было опубликовано в соцсетях.

Пресс-служба воздушной гавани в Сочи отметила сложные погодные условия во вторник, 6 апреля. По ее информации порывы ветра достигали 18 м/секунду.

Самолет, прибывший рейсом из Новосибирска, заходил на посадку, когда ветер еще больше усилился. Вторая попытка приземлиться удалась, и авиалайнер благополучно сел в 12:22, уточнили в пресс-службе, комментируя ситуацию LIFE SHOT.

Полина ДОРОЖКИНА

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