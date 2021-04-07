В Подмосковье спасатели оказали помощь пенсионерке с переломом

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В подмосковном городе Одинцово спасатели проникли в квартиру пенсионерки, которая упала и получила перелом.
Сообщается, что в службу спасения позвонила сотрудница социальной службы. Она рассказала, что ее подопечная, 82-летняя женщина, не может выбраться из дома из-за травмы. Две двери, ведущие в квартиру, были закрыты на замки.
Выяснилось, что пострадавшая живет на третьем этаже. Тогда сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" приняли решение взобраться в жилище через окно.
Проникнув внутрь, спасатели транспортировали пожилую женщину. У нее диагностировали перелом шейки бедра. В итоге пострадавшую забрали на скорой, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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