В Подмосковье спасатели оказали помощь пенсионерке с переломом

Женщина получила травму в результате падения

В подмосковном городе Одинцово спасатели проникли в квартиру пенсионерки, которая упала и получила перелом.

Сообщается, что в службу спасения позвонила сотрудница социальной службы. Она рассказала, что ее подопечная, 82-летняя женщина, не может выбраться из дома из-за травмы. Две двери, ведущие в квартиру, были закрыты на замки.

Выяснилось, что пострадавшая живет на третьем этаже. Тогда сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" приняли решение взобраться в жилище через окно.

Проникнув внутрь, спасатели транспортировали пожилую женщину. У нее диагностировали перелом шейки бедра. В итоге пострадавшую забрали на скорой, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".