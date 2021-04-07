В Турции потерпел крушение истребитель NF-5

В Турции потерпел крушение истребитель NF-5
Фото: Günter Flegar/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
Трагедия унесла жизнь пилота

7 апреля стало известно о печальном происшествии в турецком государстве. Во время выполнения учебных маневров произошла авиакатастрофа со смертельным исходом. О трагедии пишет местная пресса.

По имеющимся в распоряжении журналистов данным, рухнул истребитель Военно-воздушных сил Турции NF-5. Печальное событие произошло в турецкой провинции Конья. Спасти управлявшего воздушным аппаратом пилота не удалось, мужчина погиб, пишет турецкая газета "Sabah".

Известно, что истребитель участвовал в выполнении фигур высшего пилотажа. Разбившееся судно входило в пилотажную группу "Турецкие звезды".

Трагический инцидент произошел в первой половине дня, в среду, 7 апреля. Турецкое военное министерство подтвердило факт крушения самолета и гибель пилота, пишет телеграм-канал РИА "Новости".

Первые фотографии с места трагедии публикует "Beyzade Fm & Tv" на странице в "Твиттер".

Напомним, несколько недель назад на территории нашей страны также случилось несчастье с воздушным судном. Под Калугой погиб экипаж бомбардировщика Ту-22М. Трагедия произошла из-за срабатывания катапультных кресел. Когда самолет находился на земле, у троих членов экипажа по каким-то причинам сработала катапульта. Полученные людьми травмы были несовместимы с жизнью. 

Ольга ФЕДОРОВА

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