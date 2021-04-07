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7 апреля стало известно о
печальном происшествии в турецком государстве. Во время выполнения учебных маневров
произошла авиакатастрофа со смертельным исходом. О трагедии пишет местная
пресса.
По имеющимся в распоряжении журналистов данным, рухнул истребитель Военно-воздушных сил Турции NF-5. Печальное событие произошло в турецкой провинции Конья. Спасти управлявшего воздушным аппаратом пилота не удалось, мужчина погиб, пишет турецкая газета "Sabah".
Известно, что истребитель участвовал в выполнении фигур высшего пилотажа. Разбившееся судно входило в пилотажную группу "Турецкие звезды".
Трагический инцидент произошел в первой половине дня, в среду, 7 апреля. Турецкое военное министерство подтвердило факт крушения самолета и гибель пилота, пишет телеграм-канал РИА "Новости".
Первые фотографии с места трагедии публикует "Beyzade Fm & Tv" на странице в "Твиттер".
🚨#SONDAKİKA— Beyzade Fm & Tv (@beyzadefm) April 7, 2021
KONYA'DA ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ
1 ŞEHİT🇹🇷
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Konya Valisi'nin yaptığı açıklamaya göre, uçağın pilotu şehit oldu. pic.twitter.com/8Uka1PgkKN
Напомним, несколько недель назад на территории нашей страны также случилось несчастье с воздушным судном. Под Калугой погиб экипаж бомбардировщика Ту-22М. Трагедия произошла из-за срабатывания катапультных кресел. Когда самолет находился на земле, у троих членов экипажа по каким-то причинам сработала катапульта. Полученные людьми травмы были несовместимы с жизнью.
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