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В воинской части в Дагенстане загорелся танк. По данным пресс-службы Министрества обороны России, инцидент произошел в ночь на 8 апреля.
На месте был виден огонь и слышны взрывы. Как рассказал депутат села Герей-Авлак Малик Баглиев "Пятому каналу", звуки напоминали собой автоматную очередь – взрываться могли находящиеся в танке боеприпасы.
"Пару минут какие-то взрывы и два-три больших. Потихоньку все утихомирилось", – рассказал он.
В Минобороны сообщили, что пожарные оперативно приехали на место и устранили пожар. Пострадавших нет. По предварительной информации, возгорание танка могло произойти из-за короткого замыкания. К выснению причин произошедшего подключили военную прокуратуру.
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