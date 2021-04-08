Слышны взрывы: в Дагестане произошло ЧП с танком

Причины случившегося выясняются

В воинской части в Дагенстане загорелся танк. По данным пресс-службы Министрества обороны России, инцидент произошел в ночь на 8 апреля. 

На месте был виден огонь и слышны взрывы. Как рассказал депутат села Герей-Авлак Малик Баглиев "Пятому каналу", звуки напоминали собой автоматную очередь – взрываться могли находящиеся в танке боеприпасы.

"Пару минут какие-то взрывы и два-три больших. Потихоньку все утихомирилось", – рассказал он.

В Минобороны сообщили, что пожарные оперативно приехали на место и устранили пожар. Пострадавших нет. По предварительной информации, возгорание танка могло произойти из-за короткого замыкания. К выснению причин произошедшего подключили военную прокуратуру. 

Роман ИГНАТОВ

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