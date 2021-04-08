В Охотском море загорелось судно

На борту - более 80-ти человек

ЧП случилось на рыболовецком траулере. СМИ сообщают, что на судне, которое находится в Охотском море в 200 км от Магадана, начался пожар. На борту – более 80-ти человек, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Информации о пострадавших не поступало. Возгорание началось в трюмах, сообщил собеседник агентства. Его причина пока не названа.

К траулеру уже подошло спасательное судно Росрыболовства, чтобы оказать помощь экипажу.

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