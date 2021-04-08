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В подмосковном Домодедово из припаркованной машины выкрали более 1,5 миллионов рублей.
Потерпевшим оказался 37-летний предприниматель из Тамбовской области. Мужчина пояснил, что возвращался из деловой поездки в столице. По дороге он заехал перекусить в ресторан, оставив крупную сумму у себя в авто. Когда мужчина вернулся, денег уже не было.
Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", полиция уже задержала и заключила под стражу подозреваемого. Им оказался 50-летний москвич.
Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Пушкино задержали двух молодых людей, которые украли велосипеды. Похитителей привлекут к уголовной ответственности.
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