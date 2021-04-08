Полицейская операция прошла в Нахабине

В Подмосковье задержали 29-летнего жителя поселка Нахабино с крупной партией наркотика. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

При себе у молодого человека оказались два подозрительных свертка, обмотанные изолентой.

"По результатам химического исследования установлено, что изъятое является метилэфедроном",

– уточнили правоохранители. Общий вес изъятого вещества, являющегося синтетическим аналогом кокаина, составил 100 граммов. По предварительным данным, мужчина не намеревался распространять наркотик. В отношении него открыто уголовное дело по ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств без цели сбыта".

Подозреваемый заключен под стражу, передает сайт "Подмосковье сегодня".

На днях в подмосковном городе Электроугли был задержан наркоторговец с 0,5 кг метилэфедрона.