В Подмосковье задержали мужчину с пакетами метилэфедрона

Полицейская операция прошла в Нахабине

В Подмосковье задержали 29-летнего жителя поселка Нахабино с крупной партией наркотика. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

При себе у молодого человека оказались два подозрительных свертка, обмотанные изолентой.

"По результатам химического исследования установлено, что изъятое является метилэфедроном",

уточнили правоохранители. Общий вес изъятого вещества, являющегося синтетическим аналогом кокаина, составил 100 граммов. По предварительным данным, мужчина не намеревался распространять наркотик. В отношении него открыто уголовное дело по ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств без цели сбыта".

Подозреваемый заключен под стражу, передает сайт "Подмосковье сегодня".

На днях в подмосковном городе Электроугли был задержан наркоторговец с 0,5 кг метилэфедрона.

Николай ВИКТОРОВ

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