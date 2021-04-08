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В Подмосковье задержали 29-летнего жителя поселка Нахабино с крупной партией наркотика. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
При себе у молодого человека оказались два подозрительных свертка, обмотанные изолентой.
"По результатам химического исследования установлено, что изъятое является метилэфедроном",
– уточнили правоохранители. Общий вес изъятого вещества, являющегося синтетическим аналогом кокаина, составил 100 граммов. По предварительным данным, мужчина не намеревался распространять наркотик. В отношении него открыто уголовное дело по ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств без цели сбыта".
Подозреваемый заключен под стражу, передает сайт "Подмосковье сегодня".
На днях в подмосковном городе Электроугли был задержан наркоторговец с 0,5 кг метилэфедрона.
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