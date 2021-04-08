Обстоятельства происшествия выясняются

На северо-востоке Москвы на стройке рабочий сорвался с большой высоты и погиб. Информацию сообщает АГН "Москва".

Тело погибшего с многочисленными травмами, которые характерны для падения с высоты, было найдено на строительном объекте на ул. Сельскохозяйственная.

Как передает сайт "Подмосковье сегодня", мужчине был 41 год. На данный момент подробности случившегося не известны, проводится проверка.

Ранее сообщалось еще об одном происшествии в столице – полицейский автомобиль сбил пешехода, пострадавший скончался на месте