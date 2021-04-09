В Крыму предотвратили теракт

В Крыму предотвратили теракт
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ www.globallookpress.com
Одно из образовательных учреждений Симферополя собирались взорвать

ФСБ удалось задержать двух подозреваемых, которые предварительно планировали теракт в Крыму. 

Россияне, примкнувшие к запрещенной в стране исламистской организации "Хайат Тахрир аш-Шам" ( бывшая также запрещенная в России "Джебхат ан-Нусра"), собирались устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. Об этом сообщает РИА "Новости". 

"Задержаны двое граждан России, 1992 и 1999 годов рождения", – говорится в сообщении ФСБ. 

Совершить нападение планировалось с использованием самодельной бомбы. После теракта они собирались бежать на Украину, откуда транзитом через Турцию добраться до Сирии и вступить в ряды боевиков. 

При обыске у них изъяли компоненты самодельных бомб, инструкции по их изготовлению и переписки с эмиссарами террористов о подготовке теракта. 

Против подозреваемых возбудили пять уголовных дел, касающихся изготовления бомб, пропоганды и содействия терроризму. Вопрос о возбуждении дела о подготовке теракта пока решается.

Юрий ЛЕВЫКИН

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